Réforme des pensions : le bonus-malus pension n’entrera pas en vigueur en janvier 2026, confirme Jan Jambon

Le gouvernement fédéral n’est toujours pas parvenu à un accord sur le budget 2026 et la trajectoire budgétaire d’ici la fin de la législature. La réforme des pensions est elle aussi en attente. Selon Jan Jambon, “l’impact budgétaire et concret de ce report reste relativement limité”.

Le ministre était principalement interrogé sur l’application de la réforme aux enseignants. Selon les syndicats, elle ferait perdre en moyenne 200 à 300 euros nets par mois au personnel enseignant. Pour les directions, cette perte pourrait atteindre 1.000 euros.

Jan Jambon a à nouveau confirmé que la réforme toucherait les enseignants. “Avec notre réforme, nous voulons surtout encourager un changement de comportement de sorte que les jeunes enseignants qui débutent devront travailler plus longtemps, réduisant ainsi l’impact financier sur le montant de leur pension. Même après la réforme, la pension légale des enseignants restera nettement plus élevée que celle des salariés ou des indépendants. Nous le faisons consciemment, en compensation de l’absence d’avantages extralégaux (chèques-repas, voiture de société, assurance hospitalisation…)”, a-t-il défendu, sans convaincre l’opposition.

