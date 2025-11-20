Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Réforme des pensions : le bonus-malus pension n’entrera pas en vigueur en janvier 2026, confirme Jan Jambon

Aucune date n’a été annoncée.

La loi sur la réforme des pensions “contient principalement des mesures qui n’entreront en vigueur qu’en 2027”, a confirmé le ministre des Pensions Jan Jambon jeudi à la Chambre. Seules quelques réformes entreront en vigueur en janvier 2026. “Le nouveau système de bonus-malus n’entrera en vigueur que plus tard”, a-t-il précisé.

► Lire aussi | Réforme des pensions : le PS dépose sa propre proposition de réforme

Le gouvernement fédéral n’est toujours pas parvenu à un accord sur le budget 2026 et la trajectoire budgétaire d’ici la fin de la législature. La réforme des pensions est elle aussi en attente. Selon Jan Jambon, “l’impact budgétaire et concret de ce report reste relativement limité”.
Le ministre était principalement interrogé sur l’application de la réforme aux enseignants. Selon les syndicats, elle ferait perdre en moyenne 200 à 300 euros nets par mois au personnel enseignant. Pour les directions, cette perte pourrait atteindre 1.000 euros.

Jan Jambon a à nouveau confirmé que la réforme toucherait les enseignants. “Avec notre réforme, nous voulons surtout encourager un changement de comportement de sorte que les jeunes enseignants qui débutent devront travailler plus longtemps, réduisant ainsi l’impact financier sur le montant de leur pension. Même après la réforme, la pension légale des enseignants restera nettement plus élevée que celle des salariés ou des indépendants. Nous le faisons consciemment, en compensation de l’absence d’avantages extralégaux (chèques-repas, voiture de société, assurance hospitalisation…)”, a-t-il défendu, sans convaincre l’opposition.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales