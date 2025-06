Réforme des médias de proximité : le mot fusion “n’est plus un tabou”, constate la ministre Galant

La réunion du groupe de travail relatif à la réforme des médias de proximité en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s’est tenue mardi matin, était “constructive et globalement très positive”, selon la ministre Galant.

“J’ai constaté que le mot ‘fusion’ n’est plus tabou pour la majorité des médias de proximité”, indique-t-elle dans la foulée du rendez-vous. “Certains se disent même prêts à avancer rapidement mais avec un accompagnement. Nous allons donc examiner les meilleures façons d’accompagner ces dynamiques.”

La réforme voulue par la ministre libérale implique qu’il n’y aura plus que 8 médias de proximité financés en 2031 contre 12 actuellement, soit un par province, à l’exception de celles de Hainaut et de Liège, qui pourront en garder deux. “Pour certains, un délai de cinq ans semble trop long”, note encore Jacqueline Galant, qui précise avoir rappelé que la Fédération “ne ferme aucun média: elle revoit simplement le cadre de son financement public”. “À chaque média de proximité de réfléchir à son modèle économique et, s’il le souhaite, de diversifier ses sources de financement pour assurer sa pérennité.“

Une nouvelle réunion de concertation aura lieu début juillet. Parallèlement, des groupes de travail techniques pour les provinces de Namur (qui compte actuellement trois médias – Bouké, Canal Zoom et Matélé) et de Hainaut (Télé MB, Notélé, Antenne Centre et Télésambre) se tiendront dans le courant du mois de juin.

Belga