Réforme des médias de proximité : Le Collège d’avis du CSA fustige le projet de réforme des médias de proximité

Le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a remis, vendredi, son avis sur le projet de réforme des médias de proximité en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Entre inquiétudes pour le pluralisme des médias et préoccupations quant à la faisabilité des mesures envisagées, il appelle le gouvernement MR-Engagés à revoir sa copie.

Dans son avis, le Collège fustige plus particulièrement trois mesures : la réduction à huit (contre 12 actuellement) du nombre de médias, l’extension des zones de couverture sur base provinciale et la baisse du financement des médias de proximité.

À ses yeux, ces mesures combinées constituent une “‘régression organisée’ de l’offre d’information locale, dans un contexte marqué par la concentration de la presse écrite, la contraction des missions de la RTBF et la montée de la désinformation”, souligne-t-il.

Selon l’instance, le projet de réforme, porté par la ministre des Médias Jacqueline Galant (MR), comporte un degré d’incertitude important, notamment sur le plan financier et opérationnel. Avant toute adoption du décret, plusieurs acteurs du secteur réclament la réalisation d’une étude d’impact complète afin de mesurer les effets économiques (coûts de fusion, économies attendues, besoins financiers pour assurer la couverture intégrale du territoire) et les impacts sur le pluralisme médiatique.

Autre grief: le nouveau modèle de gouvernance des médias de proximité prévu par le projet de réforme. Ce dernier prévoit en effet de supprimer la représentation minimale du secteur associatif et culturel dans les conseils d’administration, ainsi que de permettre l’accès aux bourgmestres et échevins et de limiter le nombre d’administrateurs. Le Collège y voit une “re-politisation” des conseils d’administration, contraire à l’European Media Freedom Act (EMFA).

“La fragilité économique du secteur couplée à la mise en place de conseils d’administration davantage politisés comportent un risque d’ingérence réel sur le fonctionnement et sur les rédactions des médias de proximité”, met-il en garde.

A l’aune de ces enjeux, le Collège d’avis invite le gouvernement à revoir le texte, objectiver les effets du projet de réforme et garantir un cadre conforme aux principes de l’EMFA.