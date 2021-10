Rassemblement pour le climat à l’Athénée Adolphe Max

Plus de 200 élèves de l’Athénée Adolphe Max se sont rassemblés pour le climat, ce matin.

Un comité composé de professeurs et d’élèves s’est rassemblé dans la cour de l’établissement pour interpeller sur l’urgence climatique. L’objectif principal de cette action : se peindre des ronds verts dans le creux de la main et mettre des photos sur les réseaux sociaux. Plus il y a d’actions visibles sur le climat, plus la prise de conscience sur ce problème est possible.

Un reportage de Jim Moskovics