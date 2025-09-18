Rassemblement à Bruxelles pour la libération des otages israéliens

L’initiative revient à l’anthropologue et militante laïque belgo-marocaine Fadila Maaroufi et au collectif du 7 Octobre. “Après 712 jours de détention, c’est insupportable”, a lancé l’organisatrice, appelant “les autorités belges à porter haut et fort l’exigence de libération des otages.

Quelque 150 personnes, selon la police, se sont rassemblées mercredi après-midi sur la place du Luxembourg, à Bruxelles, pour réclamer le retour des otages israéliens détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023.

Au fil de l’après-midi, de nombreux discours se sont succédé, entrecoupés de chants et de danses. Les noms des vingt otages israéliens encore en vie ont été déclamés, tandis que les participants exhortaient “le monde et les autorités européennes à ne pas détourner le regard”. Le grand rabbin du Consistoire central israélite de Belgique, Albert Guigui, a entonné une prière en l’honneur des captifs. “Nous n’avons pas honte de soutenir Israël, mais certains ont peur et n’osent pas venir publiquement. Nous sommes déjà plus nombreux que la dernière fois, nous le serons encore davantage la prochaine”, a insisté Fadila Maaroufi.

Au-delà de l’appel à la libération des otages, plusieurs interventions ont dénoncé “l’antisémitisme arabe et occidental”, l'”abandon d’Israël quasi seul face au Hamas” ainsi que “la désinformation sur la situation à Gaza”. Les organisateurs affirment vouloir poursuivre ces rassemblements tant que les captifs ne seront pas relâchés.

Belga