Rassemblement à Bruxelles pour dénoncer les “crimes” contre les Alaouites

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la place du Luxembourg de Bruxelles pour dénoncer les “crimes” commis contre les populations alaouites en Syrie par le régime syrien, mais aussi ceux perpétrés contre d’autres minorités en Syrie, notamment druzes et kurdes.

“Les Alaouites sont véritablement victimes d’une campagne génocidaire”, a dénoncé Bahar Kimyongür, responsable du Comité de soutien aux Alaouites de Syrie. “Leurs quartiers et leurs villages sont mitraillés. Des fermiers et des commerçants sont victimes d’exécutions extrajudiciaires. C’est tous les jours ainsi”, a déploré le responsable.

Depuis 2024, et la chute du régime de Bachar al-Assad, c’est l’ancien chef rebelle Ahmed al-Charaa qui est arrivé au pouvoir. Ce dernier affirme avoir rompu avec son passé de combattant djihadiste et tente de réhabiliter la Syrie sur la scène internationale.

“Les Alaouites ont toujours été haïs et détestés par une frange radicale des musulmans sunnites”, a précisé Bahar Kimyongür. “Sous l’ère Assad, les Alalouites bénéficiaient d’une certaine protection. Depuis le départ d’Assad, les Alaouites sont complètement à la merci du régime”.

D’autres associations représentant d’autres minorités étaient également présentes au rassemblement. “C’est révélateur d’une situation dramatique. Aucune des minorités de Syrie n’est actuellement à l’abri”, s’est inquiété Bahar Kimyongür.

Cette action intervient alors que l’armée syrienne a mené une opération militaire contre des combattants kurdes à Alep samedi. Face aux crimes dénoncés, les minorités de Syrie réclament une protection internationale immédiate pour les populations civiles menacées et la reconnaissance d’un système fédéral démocratique en Syrie. Les manifestants dénoncent le soutien de l’Europe à un régime qualifié de “djihadiste”.

Ursula Von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa avaient promis vendredi, lors d’une visite à Damas, leur soutien pour la reconstruction et le redressement de la Syrie.

Belga