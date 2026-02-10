Racisme contre les Roms et gens du voyage : des recommandations adressées au futur gouvernement bruxellois

Le Conseil bruxellois pour l’élimination du racisme a invité mardi le futur gouvernement bruxellois et le Parlement régional à traduire une série de recommandations visant à lutter contre le racisme à l’égard des Roms et des gens du voyage.

Dans un avis d’initiative, cette instance consultative officielle de la Région-capitale, composée notamment de représentants d’Unia, de partenaires sociaux, d’associations de terrain et d’universitaires, met en évidence, quelques chiffres à l’appui, la persistance de “mécanismes de stigmatisation, de marginalisation institutionnelle et de profilage ethnique“.

Il formule des recommandations portant notamment sur la reconnaissance explicite de l’antitsiganisme, le renforcement de la formation des acteurs publics, la transmission mémorielle, le soutien à la société civile rom et l’amélioration de l’accès effectif aux droits.

Il y est question de l’ouverture d’un nombre suffisant d’aires d’accueil aménagées en Région bruxelloise. Le Conseil préconise plus précisément des aires de petite taille (5 à 8 familles), mieux intégrées dans le tissu local et favorisant une gestion de proximité. Il recommande également de diversifier les dispositifs (aires temporaires, terrains de transit, terrains résidentiels) et d’organiser une concertation structurée avec les communes et les riverains, incluant des mécanismes de médiation.

Le Conseil demande également de favoriser l’accès à l’aide sociale pour les familles présentes à Bruxelles souhaitant s’insérer durablement et de soutenir de nouveaux programmes d’insertion sociale par le logement (type “housing first”) avec un encadrement suffisamment étalé dans le temps.

Autres demandes: développer un service (communal ou via des travailleurs de rue compétents) permettant l’accès au droit commun, par le recours à des médiateurs Roms ou travailleurs de rue et veiller à ce que la mendicité ne puisse pas être considérée a priori comme de la “traite” dans le Plan régional de sécurité; inciter les communes bruxelloises à ne pas pénaliser la mendicité.

Belga – Photo : Belga (image archive 2013)