Concerts, spectacles et quiz : le Parlement bruxellois misait sur une journée festive pour attirer les visiteurs

Après la Fête de l’Iris, le Parlement bruxellois ouvrait ses portes au public ce dimanche. Concerts, visites, quiz et animations étaient proposés pour permettre aux visiteurs de découvrir autrement cette institution emblématique de la démocratie bruxelloise.

Les touristes ont été invités à franchir les portes du Parlement par des crieurs. L’occasion pour les visiteurs de voir, sûrement pour la toute première fois, ce lieu spécial, admirer son architecture mais surtout en apprendre plus sur le fonctionnement politique bruxellois… et sa désormais tristement célèbre crise politique record.

Pour rendre la politique “moins barbante”, des concerts, une fanfare, mais aussi un gonfleur de ballon ont diverti les touristes.

Présent sur place, Ombuds Brussels, le service de médiation citoyenne créé il y a trois ans, était là pour présenter ses activités.

■ Reportage de Simon Breem, Néo Fasquel et Stéphanie Mira