Qui pour diriger la VUB ? Des élections internes débutent ce lundi

Des élections avancées suite à la démission de Caroline Pauwels, souffrant d’un cancer.

Qui obtiendra le rectorat de la VUB, l’université bruxelloise flamande ? Des élections internes débutent ce lundi pour désigner un nouveau recteur : durant deux semaines, étudiants et membres du personnel de la Vrije Universiteit Brussel et de l’UZ Brussel (l’hôpital jettois dépend de l’université) ont la possibilité de voter pour l’un des deux candidats en lice. Il s’agit de Jan Danckaert, actuel recteur par intérim, et Dirk Devroye, professeur de médecine générale.

► Article | Jan Danckaert élu comme recteur ad interim de la VUB (02/03/2022)

Les votes sont ouverts, en ligne, durant deux semaines, jusqu’au lundi 20 juin à midi. Le nouveau recteur devrait être connu le lendemain, mardi 21 juin, sauf si un deuxième tour est nécessaire. Le poids des suffrages sera pondéré, via un huissier indépendant, entre le personnel académique indépendant (60%), le reste du personnel académique (15%), les étudiants et le personnel administratif et technique (10%) et le personnel de l’UZ Brussel (5%).

Ces élections ont été anticipées suite à la démission, en février, de la précédente rectrice, Caroline Pauwels, souffrant d’un cancer. Le nouveau recteur entrera en fonction à la rentrée, pour un mandat de quatre ans.

