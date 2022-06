Question Médias : les algorithmes sont-ils dangereux ?

Un nouveau numéro de votre magazine Question Médias, ce dimanche.

Algorithmes : c’est un mot qui a fait son entrée il y a quelques années dans notre quotidien et nos médias, mais sa définition et son concept nous échappe souvent. Alors, comment les définir, comment marchent-ils… Sont-ils dangereux, et surtout : comment reprendre le pouvoir face à ces algorithmes ?

Pour ce nouveau numéro de notre émission d’éducation aux médias, Charlotte Maréchal reçoit Jean Cardinal, professeur d’informatique à l’ULB et responsable du groupe de recherche en algorithmes, Brieuc Guffens, responsable des publications de Média Animation et Clara Simon, project manager et stragère au sein de l’Atelier Milky.

