Quels sont les chiens et chats préférés des Bruxellois ?

En 2024, on dénombrait 66 918 chats et 87 304 chiens enregistrés en Région bruxelloise dans les bases de données CatID et DogID.

Du côté des races de chiens les plus populaires en 2024, il y a du changement. Si le chihuaha reste le chien le plus populaire en Région bruxelloise, le reste du classement est chamboulé par l’arrivée en deuxième place du spitz allemand, suivi du bouledogue français qui fait son apparition à la 3e place et du canis vulgaris (le bâtard). Le top 5 se clôture par le teckel qui perd une place. Parmi les races qui ont disparu du top 5, on retrouve le border collie qui figurait à la 3e place l’année passée.

Maya, Simba et Milo dans le top 5

C’est à Uccle, Anderlecht et Ixelles que l’on dénombre le plus de chiens avec respectivement 10 114, 9 353 et 6 541 chiens enregistrés. Concernant les noms, pour les mâles, on retrouve en première position Rocky, Max, Simba, Milo et Marley. Côté femelles, Bella, Luna, Nala, Maya et Lola sont les plus populaires.

Au niveau des chats, la race la plus commune reste le chat de type européen, aussi appelé chat de gouttière. Les noms les plus données en 2024 sont Simba, Milo, Cookie, Tigrou et Léo pour les mâles. Tandis que les femelles portent surtout les noms de Nala, Luna, Mia, Maya et Chipie.

