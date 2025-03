Météo : contre-offensive nuageuse pour le week-end

Les maxima iront de 9 ou 10°C sur les hauteurs de l’Ardenne à 11 ou 12°C sur le Condroz et 12 à 14°C ailleurs. Le vent sera modéré.

Le temps sera ensoleillé à la Côte samedi après-midi, alors que le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages dans l’intérieur des terres, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Les nuages cumuliformes se disperseront en fin de journée sur la plupart des régions, tandis qu’une couverture d’altitude arrivera par la mer.

Les nuages d’altitude dériveront au-dessus de la Belgique dans la soirée et, durant la nuit, le ciel se couvrira depuis le littoral, laissant échapper quelques faibles pluies ou bruines. Seules l’Ardenne et la Lorraine belge devraient bénéficier d’un temps sec jusqu’à l’aube. Le thermomètre variera entre -1 et 2°C au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 2 et 5°C ailleurs. Le vent, d’abord modéré en bord de mer, deviendra assez fort ou fort avec des rafales jusqu’à 55 ou 60 km/h. Il passera de faible à modéré dans les autres régions.

La grisaille sera bien présente dimanche matin avec des précipitations sur le centre et le sud du territoire. Le temps se fera plus lumineux au littoral et se dégagera ensuite sur tout le pays, malgré encore quelques passages nuageux pouvant laisser échapper une ondée. Le mercure grimpera jusqu’à 8 ou 9°C en Hautes-Fagnes et 13 ou 14°C sur le sud-ouest, sous un vent modéré et parfois assez fort, avec des rafales autour de 50 voire 60 km/h. Le ciel restera changeant durant la nuit de dimanche à lundi, avec toujours la possibilité d’une ondée locale. Les températures oscilleront entre 1 ou 2°C en Hautes-Fagnes et 6 ou 7°C à la mer. Le vent restera modéré à assez fort. Lundi, le temps passera de gris le matin a ensoleillé l’après-midi.

Belga