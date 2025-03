Le soleil avait rendez-vous avec la lune ce samedi midi

Le ciel belge sera le théâtre ces trois prochaines années d’éclipses de soleil partielles. Le premier de ces phénomènes célestes se déroulera ce samedi 29 mars aux environs de 12h00.

On parle d’éclipse solaire lorsque la lune se glisse entre le soleil et la terre, projetant ainsi une ombre sur la terre. La dernière fois que le phénomène s’est produit en Belgique remonte au mois d’octobre 2022 et il s’agissait là aussi d’une éclipse de soleil partielle. L’éclipse de cette année sera également partielle. Le phénomène débutera à 11h14 et atteindra son apogée à 12h07: 38 % de la surface du disque solaire sera alors recouverte par l’astre de la nuit sur l’ouest du pays mais seulement 31 % sur le sud-est. L’éclipse prendra fin à 13h01 et comme seule une petite partie du soleil sera recouverte, il ne fera pas plus sombre pendant l’éclipse. L’éclipse de soleil ne sera d’ailleurs totale nulle part sur le globe. La couverture maximale sera d’environ 94 % et sera atteinte dans le nord du Canada. “Il est très exceptionnel qu’il y ait une éclipse solaire en Belgique trois années de suite”, souligne Philippe Mollet de l’Observatoire Mira.

Il y aura une autre éclipse partielle le 12 août 2026 où 90 % du soleil disparaîtra derrière la lune dans la soirée. Et le 2 août 2027, le soleil sera presque à moitié couvert le matin. Les éclipses solaires de 2026 et 2027 seront totales ailleurs dans le monde. En 2026, ce sera le cas dans le nord de l’Espagne, poursuit Philippe Mollet. En 2027, le phénomène sera visible principalement dans le nord de l’Afrique. Il faudra attendre 2090 pour assister à la prochaine éclipse totale de soleil visible depuis la Belgique. L’observation du phénomène n’est pas sans danger et peut entraîner des lésions oculaires irréversibles sans protection adéquate.

Pour l’occasion, l’Asbl Latitude5050, Club d’Astromones de Bruxelles a proposé à petits et grands d’observer l’éclipse en toute sécurité, avec des télescopes équipés pour l’observation solaire et avec des lunettes d’éclipse.

Belga

■ Reportage de Simon Breem, Karim Fahim et Djôp Medou Mvondo