L’application “WE5″propose des championnats de Foutsal peu commun

Quand la passion du ballon reste mais que votre emploi du temps s’alourdit, il est parfois difficile de continuer la pratique.

C’est en tout cas le constat qu’a fait Rudy Kabimbi Ngoy. Il a alors décidé de créer une application pour simplifier la vie des footeux et des footeuses. “L’applicationWE5, c’est un championnat de foot mais sans les contraintes d’un championnat classique. Si vous êtes un groupe d’amis, et vous avez le projet de vous inscrire dans un championnat, vous allez avoir les contraintes du lieu, de la date etc. WE5 c’est l’inverse, vous allez créer votre équipe dans l’application et vous choisissez le lieu et la date”, explique le fondateur.

Cette envie de créer cette application vient de la passion de Rudy Kabimbi de créer des projets, et rassembler les gens. Alors qu’il organisait déjà des tournois dans sa jeunesse, le fondateur a eu l’envie de s’aider de la technologie. L’inscription à l’application est gratuite, seule la location des terrains est payante.

Chaque année, se déroule le “We5 Final Tour”, un événement qui réunit, le temps d’un week-end, les 5 meilleures équipes de chaque ville où l’application est disponible. La prochaine édition se tiendra les 27 et 28 septembre 2025 au FitFive de Forest.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira