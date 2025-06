Uccle : une pollution aux PFAS détectée sur le site de l’ancienne entreprise SICLI

Une pollution aux PFAS a été détectée sur le site de l’entreprise SICLI à Uccle, a indiqué vendredi le ministre bruxellois de l’Environnement en affaires courantes, Alain Maron (Ecolo).

Selon celui-ci, Bruxelles Environnement et la commune d’Uccle ont finalisé un plan d’action commun, pour objectiver la situation environnementale du quartier et convenir des recommandations à communiquer aux riverains.

L’objectif est d’assurer la sécurité et la santé de tous.

La pollution du sol et des eaux souterraines a été détectée sur le site de ce fabricant d’extincteurs, à l’occasion d’une « reconnaissance de l’état du sol » (RES) dans le cadre d’une procédure de renouvellement de permis d’environnement.bx1.be/…loads/2025/06/siclio-caravage.jpg

L’entreprise a été tenue d’entreprendre des études complémentaires (« Étude détaillée ») pour cerner l’étendue de la pollution. Celles-ci visent à définir les contours précis de pollution pour déterminer la zone à assainir et les mesures de précaution à prendre.

Entretemps, l’entreprise a été mise en faillite et les curateurs n’ont pas poursuivi les analyses, pourtant de la responsabilité de l’entreprise.

“Pour préserver la santé des riverains et l’environnement, Bruxelles Environnement reprend la main, en étroite collaboration avec la commune. L’objectif premier est d’identifier l’étendue de la pollution pour prendre les mesures de protection nécessaires”, a expliqué Alain Maron, dans un communiqué.

Un périmètre de précaution autour du site a été établi.

Certaines analyses sont déjà en cours hors et sur le site. Un prélèvement réalisé au niveau du captage d’eau d’Uccle Sport n’a mis en lumière aucun dépassement des normes concernant les PFAS.

Par précaution, il est recommandé de ne pas utiliser l’eau de puits, ni consommer les fruits et légumes des jardins privés indiqués dans le périmètre, et en particulier à l’intérieur du périmètre de précaution. Il est également recommandé de ne pas y consommer les œufs de poules, ni de petits animaux d’élevage.

Par ailleurs, Bruxelles Environnement et le Service de l’environnement ucclois procéderont à des analyses complémentaires à l’extérieur du site avec l’accord des personnes concernées (écoles voisines, jardins alentours…). Selon le premier cité, ils informent les riverains en distribuant un toutes-boîtes et en organisant une réunion publique d’information, prévue le 02 juillet à 19 heures à la buvette du complexe de Neerstalle, rue Zwartebeek 23, pour expliquer la situation, donner les premières recommandations et répondre aux questions des habitants.

Ils organiseront une seconde réunion pour informer les riverains des résultats et adapter si nécessaire les mesures prises et les recommandations.

“La Région et la commune assurent un suivi étroit du dossier et prennent toutes les mesures utiles pour préserver la santé de nos habitants, qui est bien entendu notre objectif premier”, a commenté Alain Maron.

Pour le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, également cité dans le communiqué, “avec Bruxelles Environnement qui nous a informé des suspicions de pollution, tout est mis en œuvre pour connaître la nature exacte de la situation, prendre les mesures et informer scrupuleusement les riverains”.

Par ailleurs, Bruxelles Environnement a mis en demeure les curateurs afin qu’ils reprennent de leur côté les analyses de sols nécessaires. “La Région entend aussi que le pollueur assume toutes ses responsabilités, conformément au principe du pollueur payeur, et mènera toutes les investigations et éventuelles poursuites nécessaires à l’égard des personnes et entreprises responsables.”

Les riverains souhaitant poser des questions ou obtenir plus d’informations peuvent contacter Bruxelles Environnement au 02 775 75 75 ou par mail à info@environnement.brussels.

Photo : Bruxelles Environnement

Images : Caravaggio