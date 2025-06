Le président du CPAS annonce un budget à l’équilibre dans lequel chaque euro comptera

David Weytsman (MR), le président du CPAS de la Ville de Bruxelles, présentera lundi au conseil communal un budget à l’équilibre, à hauteur de 461,6 millions d’euros incluant 53 millions en projets d’investissements, a-t-il annoncé vendredi à l’agence Belga.

“Chaque euro compte: ce budget doit servir à mieux émanciper, pas à entretenir des structures. Des efforts sont indispensables mais nos objectifs à court terme sont clairs: augmenter de moitié le nombre de personnes accompagnées vers l’emploi, renforcer le soutien aux jeunes et aux familles monoparentales pour les rendre plus autonomes, et améliorer la gouvernance entre la Ville et le CPAS. L’émancipation se construit par l’effort, la formation et le travail”, a-t-il contextualisé.

Selon M. Weytsman, l’accent est mis sur l’autonomie individuelle, en pérennisant des projets d’émancipation, parfois sur fonds propres. De nouveaux partenariats avec le secteur privé sont mis en place pour renforcer l’insertion socioprofessionnelle.

L’effort initial à fournir pour le CPAS s’élève à 26 millions d’euros, à travers des mesures ciblées telles qu’une réorganisation interne; l’accélération de la mutualisation des services entre la Ville et le CPAS; un effort de plus de 2 millions d’euros sur les charges en personnel; la rationalisation de certaines aides sociales complémentaires; la suppression de projets d’économie sociale peu efficaces; et la valorisation active du patrimoine immobilier.

Par ailleurs, le CPAS investit dans la mise aux normes architecturales de ses maisons de repos, l’ouverture d’une nouvelle antenne sociale dans le nord de Bruxelles, et surtout la mise à l’emploi (500.000 euros pour renforcer les équipes d’assistants sociaux, en anticipation de la réforme fédérale du chômage). “Nous visons aussi 800 activations via l’article 60 (+170 en un an) parce que le travail reste le meilleur vecteur d’émancipation”, a ajouté M. Weytsman. La cellule dédiée aux indépendants est renforcée.

