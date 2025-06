Le personnel des crèches d’Actiris dépose un préavis de grève

Un préavis de grève a été déposé en front commun dans les crèches maison d’enfants d’Actiris (MDE) en Région bruxelloise, annoncent vendredi les syndicats CNE, Setca et CGSLB.

Le personnel est en colère contre un manque d’informations et de concertation dans le plan de licenciement actuel.

Le front commun syndical explique que le personnel réclame depuis plusieurs semaines des informations claires sur un plan de diminution de personnel de la direction.

Les organisations syndicales veulent connaître l’évolution exacte de l’emploi, les fonctions concernées de manière précise et un débat sur les fonctions ciblées. Dix travailleuses sont concernées par un départ. “En tant que représentantes des travailleuses et travailleurs, nous avions au départ proposé de négocier une convention afin d’encadrer la restructuration”, expliquent les représentantes du front commun syndical. Le personnel des crèches MDE sera donc en action ces prochains jours.

Les travailleurs ont proposé une réunion à la direction ce lundi 23 juin et décideront de journées de grève en fonction du contenu des discussions. “Le sentiment d’être traitées comme une variable d’ajustement est renforcé par le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui trinquent”, dénoncent les syndicats. “Les réponses de la direction lors des réunions syndicales et devant les travailleuses et travailleurs n’a pas convaincu.”

Belga