Emmener son chien au bureau : une initiative qui booste le bien-être au travail

Aujourd’hui, c’est la journée “Amenez votre chien au travail”.

De plus en plus d’entreprises permettent à leurs employés de venir accompagnés de leur fidèle compagnon à quatre pattes. L’objectif ? Créer une atmosphère plus détendue et renforcer le bien-être au bureau.

À cette occasion, l’une de nos équipes s’est rendue dans une entreprise située à Auderghem pour découvrir comment cette initiative est accueillie au quotidien.

■ Reportage de Simon Breem, Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira