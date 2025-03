Quelque 110 exposants à la 7e édition de Bike Brussels, de vendredi à dimanche

La 7e édition du salon Bike Brussels a débuté aujourd’hui à la gare maritime de Tour et Taxis, à Bruxelles.

Jusque dimanche soir, les amateurs et amatrices de deux-roues auront l’occasion d’essayer voire d’acheter des vélos en tous genres, qu’ils soient électriques ou mécaniques. Quelque 110 exposants sont présents pour cette édition, qui met en lumière les thèmes de l’innovation et de la mobilité durable.

Vélos pliants, vélos-cargo, speed pedelec, vélos pour enfants ou encore vélos de course trôneront pendant trois jours à Tour et Taxis. Ce rendez-vous annuel réunit de grandes marques de vélos et d’équipements, en proposant une immersion dans le monde du vélo urbain, du voyage à vélo et de la cyclo-logistique.

“L’essor du vélo en ville se confirme”, appuient les organisateurs. En 2023, dix millions de passages cyclistes ont été enregistrés à Bruxelles, soit une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente, selon les chiffres de Bruxelles Mobilité. Depuis 2020, le trafic cycliste a par ailleurs grimpé de 78%.

Les vélos à assistance électrique (VAE) représentent aujourd’hui “41% des vélos observés, répondant à une demande croissante d’efficacité pour un public toujours plus diversifié”, assurent les organisateurs. Si les dernières innovations en matière de mobilité active seront évidemment mises à l’honneur pendant le salon, le public pourra également découvrir de nombreux équipements (vêtements imperméables, casques connectés, antivols ultra-résistants) et technologies (batteries à autonomie prolongée, éclairages intelligents, GPS spécialisés, etc.).

Des parcours d’essais sont prévus à l’intérieur et à l’extérieur, tandis que des ateliers et animations rythmeront l’événement. Les amoureux de bicyclettes pourront recevoir des conseils d’experts ou encore participer à une initiation à la cyclo-logistique. Des activités et animations dédiées aux plus jeunes sont également au programme. Le salon est ouvert ce vendredi de 12h00 à 18h00, ainsi que samedi et dimanche de 10h00 à 18h00.

