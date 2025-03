Grève sur le rail : voici à quoi s’attendre les prochains jours

Un mouvement de grève débutera sur le rail ce dimanche à 22h00 et se poursuivra jusqu’au 30 mars inclus, à l’appel du syndicat Metisp-Protect. Cette grève s’inscrit dans les nombreuses actions syndicales organisées ces dernières semaines, en protestation contre, notamment, la réforme du régime des pensions pour les cheminots.

Dimanche soir, presque tous les trains P, permettant aux étudiants de rejoindre des villes comme Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Liège, circuleront normalement. En effet, la plupart de ces trains partiront et arriveront à destination avant le début de l’action de grève, et ne seront dès lors pas concernés.

La SNCB conseille à ses voyageurs de bien préparer leurs trajets en consultant régulièrement le planificateur de voyages en ligne. Chaque jour, celui-ci indiquera le service alternatif pour le lendemain. Le planificateur de voyages sera systématiquement mis à jour la veille de chaque jour de grève.

Deux trains IC sur trois rouleront lundi

Lundi, deux trains IC sur trois et trois trains L/S sur cinq rouleront. En revanche, peu de trains P rouleront (1 sur 5). Il s’agit des trains qui circulent habituellement pendant les heures de pointe du matin et du soir.

Sept trains IC sur dix et deux trains L/S sur trois circuleront mardi

Sept trains IC sur dix, deux trains L/S sur trois et un train P sur cinq rouleront mardi, indique dimanche la SNCB.

Le trafic ferroviaire sera ainsi plus important que lundi, selon le service de trains alternatif élaboré par la SNCB et Infrabel.

Répercussions sur le trafic ferroviaire international

La prochaine grève aura des répercussions sur le trafic ferroviaire international. Eurostar a déjà annoncé supprimer deux trains entre Paris et Bruxelles lundi. Les passagers concernés ont été informés et peuvent se faire rembourser leur billet. Des trains Eurocity reliant Rotterdam et Bruxelles seront aussi annulés dans la semaine, a prévenu la société des chemins de fer néerlandaise NS.

Avec Belga – Photo : Belga