L’auditorat du travail fait cesser un chantier à Neder-over-Heembeek

L’auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête à la suite d’un accident survenu vendredi sur un vaste chantier situé non loin de l’Hôpital Militaire à Neder-over-Heembeek. Lors d’un contrôle effectué sur les lieux samedi, les services de l’inspection sociale ont constaté que des ouvriers y travaillaient sans autorisation. L’auditorat a dès lors ordonné la cessation des travaux.

Une enquête a été ouverte par l’auditorat afin de déterminer les circonstances de l’accident et les éventuelles responsabilités, et des scellés ont été apposés sur la machine. “L’auditorat du travail tient à rappeler que les personnes morales et physiques actives sur le chantier sont présumées innocentes“, a précisé l’autorité judiciaire.

Au lendemain de cet accident, ce samedi, une inspection sociale spécialisée a été menée sur place par le Contrôle du bien-être au travail, à la demande de l’auditorat, et a observé une infraction. “La présence de plusieurs travailleurs a été constatée lors de cette visite. Or, dans le secteur de la construction, il est interdit de travailler le samedi, sauf dans les cas particuliers prévus par la réglementation“, a expliqué l’auditorat à Belga. Ce dernier a dès lors ordonné la cessation immédiate des travaux.

“L’auditorat du travail tient à rappeler que les entrepreneurs et leurs sous-traitants doivent respecter cette interdiction de principe du travail le samedi. À défaut de respecter celle-ci, ils s’exposent à un ordre de cessation des travaux ou à une mise sous scellés du chantier ainsi qu’à d’éventuelles poursuites“, a insisté le ministère public spécialisé.

