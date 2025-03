Formation bruxelloise : De Gucht et Bouchez auront un échange dimanche après-midi

Le négociateur de l’Open VLD pour Bruxelles, Frédéric De Gucht, et le président du MR, Georges-Louis Bouchez, s’entretiendront dimanche après-midi de la situation politique à Bruxelles. M. De Gucht l’a annoncé dimanche midi au cours de l’émission “De Zevende Dag” (VRT 1).

Il a également déclaré qu’il se rendra à la réunion des sept partis lundi. “Il ne s’agit pas de négociations, mais nous allons examiner les pistes qu’un comité de pilotage a élaborées sur la situation budgétaire de Bruxelles“, a-t-il précisé.

Au terme de leur mission il y a un peu plus d’une semaine, les informateurs Elke Van den Brandt (Groen) et Christophe De Beukelaer (Les Engagés) ont avancé la piste d’un gouvernement à sept – MR, PS, Les Engagés, Groen, Open VLD, Vooruit et CD&V – comme la seule possible pour garantir la stabilité politique en Région bruxelloise. Mais M. De Gucht a clairement indiqué lundi dernier que l’Open VLD ne s’engagerait pas sans la N-VA. Il ne s’est pas non plus présenté à une deuxième réunion avec les six autres partis mercredi.

En laissant la porte ouverte à l’Open VLD, ces derniers ont convenu de relancer le comité de pilotage budgétaire lancé par le formateur David Leisterh (MR) et de se pencher sur le budget et la dette lundi.

L’Open VLD sera présent, a déclaré M. De Gucht dimanche.

Frédéric De Gucht maintient que la N-VA devrait faire partie du gouvernement bruxellois. “Bruxelles doit être en meilleure forme en 2029 qu’elle ne l’est aujourd’hui. Cela n’est possible que si le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement wallon sont également impliqués. Je ne crois pas que cela puisse se faire sans la N-VA“, a réitéré le représentant de l’Open VLD.

Belga – Photos : Belga