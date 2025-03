Arceaux pour vélos retirés à Uccle : la manœuvre a coûté plus de 26.000 euros à la commune

Le bourgmestre avait été sommé par la Justice de remplacer les arceaux sciés.

Selon nos confrères de la Dernière Heure, les arceaux à vélos sciés ont coûté un total de 26.284,62 € à la commune d’Uccle. En effet, la commune a dû remplacer les arceaux pour un montant de 4.500€ après les avoir retirés (1.200€), et a dû également payer les frais de justice.

Du côté de la région, le porte-parole de Bruxelles Mobilité a expliqué dans La Dernière Heure que l’administration a déboursé 40.000€ de frais de justice.

► Lire aussi | Uccle est sommée par la Justice de replacer des arceaux à vélo sous peine de 5 000 euros d’astreinte par jour

Pour rappel, en novembre dernier, le bourgmestre Boris Dilliès (MR) avait fait scier cet équipement, peu après son placement à proximité d’un carrefour, justifiant son initiative par une absence de concertation avant la suppression de places de stationnement dans un quartier commerçant en difficulté. Cependant, ces arceaux, placés par Bruxelles Mobilité, étaient présents sur une voirie régionale.

Le tribunal, saisi en référé, a acté le fait que le bourgmestre de la Commune d’Uccle a fait procéder à l’enlèvement à l’aide d’une disqueuse, et par voie de conséquence à la “destruction illégale pure et simple de biens de la Région”, rendus “irrécupérables”, qui plus est à côté de passages pour piétons en zone interdite de stationnement. Le tribunal n’est pas plus tendre à propos de la pose de bacs à fleurs où se trouvaient précédemment les arceaux à vélo, dans la zone de 20 mètres, à proximité immédiate du carrefour concerné. Le juge a par ailleurs pointé le fait que la commune avait eu la possibilité d’attaquer la décision concernant le placement des arceaux devant l’instance adéquate, à savoir le Conseil d’État car elle en avait connaissance depuis avril 2024, mais qu’elle s’en était abstenue. Pointant aussi un “trouble à l’ordre public dans le chef de la commune et de son bourgmestre”, le tribunal a imposé à la commune une remise en état des lieux dans les cinq jours de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour avec un maximum de 50.000 euros.

Rédaction avec Belga – Photo : BX1