Quel rôle pour les femmes dans la consolidation de la paix ?

Guerre Ukraine-Russie ou le conflit israelo-palestinien, autant de guerre dont les accords de cessez-le-feu ou de paix sont discutés par des hommes. En mars dernier, le parlement européen a souligné l’impératif de favoriser une participation active des femmes en matière de promotion de dialogue et de la construction de la paix. Les femmes ne représentaient que 13 % des négociateurs dans les grands processus de paix entre 1992 et 2018, 4% des signataires et 3% des médiateurs. Or, quand elles sont présentes, les accords sont souvent plus durables.

L’European Center for Development and Geostrategic Studies and Analysis (ECDA) a l’honneur d’organiser un sommet au Parlement européen le 24 avril, de 13h45 à 16h, sur le thème crucial du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.

Cet événement rassemblera des féministes syriennes, jordaniennes, tunisiennes, congolaises et ukrainiennes, qui témoigneront de leurs expériences, partageront leurs craintes et échangeront des bonnes pratiques en vue d’une transition démocratique dans leurs pays respectifs, dont les situations géopolitiques sont préoccupantes.

Le sommet a pour objectif de mettre en lumière l’importance de l’engagement des femmes dans les processus de paix et de favoriser un dialogue constructif autour de leurs contributions essentielles à la stabilité et à la démocratie.

■ Interview d’Aicha Bacha de L’European Center for Development and Geostrategic Studies and Analysis, au micro de Vanessa Lhuillier dans le 12h30