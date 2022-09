Que mangerons-nous demain ? Le 14e festival Alimenterre se tient du 13 au 17 septembre

De nombreux pays ont été fortement marqués par la sécheresse cet été, l’un des effets du changement climatique. Une thématique qui inspire des événements, comme le festival Alimenterre qui se tient jusqu’au 17 septembre à Bruxelles. Julie Van Der Kar, coordinatrice du festival, était l’invitée du 12h30.

L’été se termine et a, une nouvelle fois, mis en lumière les effets du changement climatique. La sécheresse a touché l’Europe et de nombreux autres endroits dans le monde, comme rarement auparavant. C’est dans ce contexte que se tient le festival “Alimenterre”. L’occasion de se poser une question : “Comment nous nourrirons-nous demain ?“.

Le festival commence ce mardi 13 septembre et se tiendra jusqu’au samedi 17 septembre à Bruxelles. Au programme de cet événement : des projections de documentaires et de courts-métrages, des débats, des ateliers ou encore des concerts au sujet de l’alimentaire. Les spectateurs auront notamment l’occasion de voir le film ZUT en avant-première ainsi qu’un documentaire français en plusieurs épisodes présentant des alternatives locales à travers le monde. Un débat sur la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine sera également au programme.

Depuis 14 ans, le festival promeut ce même message. Comme le souligne Julie Van Der Kar, coordinatrice du festival, nombreuses sont les personnes qui commencent à s’intéresser à cette thématique et à en prendre conscience, que ce soit d’un point de vue économique ou social.

Le festival est, selon la coordinatrice, une bonne manière de montrer qu’il existe des alternatives et qu’il est possible de raconter d’autres récits que ceux habituels. Julie Van Der Kar espère également que les personnes présentes dans les documentaires pourront inspirer les spectateurs. Ces derniers sont d’ailleurs assez hétéroclites, bien que les jeunes adultes déjà conscients du changement climatique et souhaitant agir sont les plus nombreux à se rendre au festival. Pour toucher un public parfois plus difficile à convaincre, le festival va bouger durant ces quatre jours.

Au niveau du prix, le festival se veut accessible au plus grand nombre. Certaines séances seront gratuites. Différents prix seront possibles pour les séances payantes, en fonction des moyens de chacun : chômeurs, étudiants, article 27, etc. Une carte pour profiter de quatre séances à prix préférentiel sera également disponible.

► Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du festival Alimenterre.

■ Julie Van Der Kar, coordinatrice du festival Alimenterre, interrogée par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez dans Le 12h30.