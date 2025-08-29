“Que ce soit clair” : le clip du nouveau single de Stromae et Paul Kalkbrenner dévoilé
Ça y est, il est enfin sorti ! Stromae dévoile son nouveau titre « Que ce soit clair » en collaboration avec le DJ berlinois Paul Kalkbrenner.
Le titre mêle l’univers musical des deux immenses artistes. Le single fait partie du futur album de Paul Kalkbrenner « The Essence » qui sortira le 10 octobre prochain. Le morceau risque très certainement de tourner en boucle dans les playlists des amateurs de musique électronique.