“Que ce soit clair” : le clip du nouveau single de Stromae et Paul Kalkbrenner dévoilé

Ça y est, il est enfin sorti ! Stromae dévoile son nouveau titre « Que ce soit clair » en collaboration avec le DJ berlinois Paul Kalkbrenner.

Le titre mêle l’univers musical des deux immenses artistes.  Le single fait partie du futur album de Paul Kalkbrenner  « The Essence » qui sortira le 10 octobre prochain. Le morceau risque très certainement de tourner en boucle dans les playlists des amateurs de musique électronique.

 

29 août 2025 - 11h33
Modifié le 29 août 2025 - 11h33
 

