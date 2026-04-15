Quatre personnes évacuées après un incendie dans une tour de la cité Modèle à Laeken

Un incendie s’est déclaré mercredi vers 13h10 dans un immeuble de l’avenue des Citronniers, au sein de la Cité Modèle à Laeken . Quatre personnes ont été évacuées, sans faire de blessés.

À l’arrivée des pompiers, le feu était confirmé dans un local technique situé au sous-sol. Les flammes et la fumée se sont propagées jusqu’au sixième étage via une gaine technique. “Il y avait des flammes jusqu’au sixième étage par un puits technique”, précise Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les secours ont fait le choix de ne pas évacuer l’ensemble des habitants. Une personne, dont l’appartement était envahi par la fumée, a été évacuée à l’aide d’une auto-échelle, tandis que trois autres ont été accompagnées vers la sortie. Aucune hospitalisation n’est à déplorer.

D’importants moyens ont été déployés sur place, avec notamment plusieurs autopompes, auto-échelles, ambulances et équipes SMUR, ainsi que le soutien de la police et de Sibelga. L’électricité a été coupée par précaution.

L’origine de l’incendie reste à déterminer. Le Foyer Laekenois assure le suivi pour un éventuel relogement de certains habitants si nécessaire.

Rédaction