Quatre musées bruxellois lancent le ticket combiné “Best of Belgium”
Cette initiative permet de parcourir, au prix réduit de 49 euros, plusieurs facettes du patrimoine culturel belge, de ses traditions populaires à ses expressions artistiques emblématiques, en seulement quelques visites.
Quatre musées situés au coeur de la capitale lancent un ticket combiné “Best of Belgium”, a annoncé mercredi la Ville de Bruxelles. Il s’agit du Belgian Beer World Experience, espace dédié à l’histoire et au savoir-faire brassicole belge, inscrit depuis 2016 au patrimoine immatériel de l’UNESCO; du Frietmuseum qui retrace l’origine et l’évolution de ce symbole de la gastronomie belge; du Musée de la Bande Dessinée qui permet de découvrir les créateurs qui ont marqué l’imaginaire collectif, de Tintin aux Schtroumpfs, en passant par bien d’autres héros belges; et enfin de Choco-Story, musée consacré au chocolat belge.
L’ensemble des institutions se trouvent à moins de 500 mètres les unes des autres.
Belga