Quartier du Bon Air : les habitants, excédés, dénoncent l’abandon des voiries et des espaces publics

Situé sur l’itinéraire de la promenade verte, le quartier du Bon Air à Anderlecht est délaissé par les autorités, selon le comité de quartier.

Il ne fait pas bon vivre au Quartier du Bon Air à Anderlecht. C’est ce que reprochent les habitants qui reprochent un quartier à l’abandon. “Revêtements de voirie éventrés, parcage voiture non encadré engendrant des amendes pour tous les habitants, travaux d’égouttages qui s’éternisent durant des mois (travaux commencés sans budget pour les terminer), trottoirs impraticables, saleté et suppression du mini recypark (alors que son utilité est avérée et conservées dans d’autres quartiers), espaces verts négligés… Les riverains tirent la sonnette d’alarme”, expliquent-ils dans un communiqué.

■ Reportage de Michel Geyer et Nicolas Scheenaerts

Par cet écrit, ils veulent dénoncer la dégradation continue et à l’absence de mesures concernant la gestion des espaces publics et des infrastructures de leur quartier. “Nous avons interpellé la commune et les édiles à de multiples reprises sans réaction concrète. Le sentiment d’abandon est réel et alimente un malaise croissant chez les habitants”, poursuit notamment Jean-François Laloux, membre du comité de quartier Bon Air.

Le Bon Air demande à la commune d’agir sans délai sur plusieurs points :

● Un plan de parcage légal encadrant le stationnement des véhicules réparti sur l’ensemble du quartier;

● Un plan d’urgence pour la réfection des voiries et des égouts ;

● La mise en place d’un entretien régulier, avec un calendrier clair et transparent ;

● La remise en fonction du programme “mini recypark” du quartier comme dans les autres quartiers de la commune.

● Un dialogue structuré avec les habitants et des engagements fermes de la part de l’administration pour assurer le suivi et la clôture des actions à entreprendre.

Le comité de quartier reproche également un manque d’écoute puisque deux interpellations citoyennes ont rassemblé plus de 300 signatures et qu’aucun résultat visible n’a été constaté.

Rédaction