Quartier bouclé à Molenbeek : le périmètre de sécurité est levé après les fouilles de la police

Après les coups de feu tirés durant la nuit de mercredi à jeudi, la commune de Molenbeek a fait l’objet d’une nouvelle alerte.

La police a reçu un appel vers 11h00 à propos d’hommes armés qui auraient été aperçus alors qu’ils entraient dans une habitation de la rue des Déménageurs, a Molenbeek. Alertée, la police locale s’est rapidement rendue sur place. Tandis qu’un périmètre de sécurité avait été déployé par mesure de sécurité entre la rue des Déménageurs, la rue de Tazieaux et la chaussée de Gand à hauteur d’Etangs Noirs vers le canal.

Deux heures plus tard, ce périmètre de sécurité a été levé. “Nos équipes ont fouillé tous les bâtiments et garages du secteur, mais les résultats ont été négatifs”, a expliqué le porte-parole de la zone police de Bruxelles Ouest. Une enquête est toujours en cours.

Cette alerte fait suite aux coups de feu qui ont été tirés dans la nuit de mercredi à jeudi à Molenbeek-Saint-Jean. Aucun blessé n’a été recensé mais la police a découvert des douilles ainsi que des impacts de balles sur la façade d’une habitation.

Rédaction – Images Caravaggio