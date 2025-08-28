Passer la navigation
Nouvelle fusillade à Molenbeek : la façade d’une habitation ciblée

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de mercredi à jeudi à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. Aucun blessé n’a été recensé.

Vers 04h00, des coups de feu ont été tirés rue Edmond Van Cauwenbergh à Molenbeek-Saint-Jean”, a précisé la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “Il n’y a pas eu de blessé, mais la police a découvert des douilles ainsi que des impacts de balles sur la façade d’une habitation.”

Un expert en balistique et le laboratoire de la police fédérale ont été dépêchés sur place afin de procéder aux constatations techniques. Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les auteurs.

Le parquet n’a pas souhaité donner davantage de détails à ce stade, invoquant l’intérêt de l’enquête.

28 août 2025 - 11h20
Modifié le 28 août 2025 - 13h11
 

