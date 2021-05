Quand rouvrira le pont Sainctelette, victime d’un incendie ?

Un incendie s’y est produit hier midi.

Nous vous l’annoncions en exclusivité ce vendredi midi : les pompiers ont été à pied d’oeuvre, hier, dans le quartier Sainctelette, suite à un important dégagement de fumée s’échappant du pont. D’abord d’une source non-identifié, les hommes du feu ont finalement trouvé l’incendie, qui consumait des câbles dans une gaine technique. L’incendie a été maîtrisé hier soir.

► Duplex | Incendie sous le pont Sainctelette : le feu est complètement éteint

Néanmoins, le pont a été endommagé, rapporte Bruxelles Mobilité ce samedi matin. “Un court circuit dans les gaines de câbles électriques passant par le pont a provoqué un incendie de l’infrastructure. Le pont est endommagé et restera fermé jusqu’à nouvel ordre“, indique sa porte-parole, Camille Thiry.

Ainsi, une analyse de stabilité est en cours, ainsi qu’une évaluation globale de la situation. Différents scénarios et plannings de réparation possibles seront connus le dimanche 16 mai, indique-t-on également. On saura donc, à ce moment-là, quand et dans quelles circonstances rouvrira le pont.

La circulation interrompue dans un seul sens

Néanmoins, le pont n’est fermé que dans un seul sens, en direction de la Basilique. En effet, “la traversée du canal au carrefour Sainctelette s’effectue via deux ouvrages indépendants : le pont direction Basilique, au nord, et le pont direction Midi, au sud. C’est le pont direction Basilique qui a été touché par l’incendie et est fermé. L’autre pont, direction Midi, reste ouvert“, indique Bruxelles Mobilité.

Désormais, “le trafic de transit doit emprunter le tunnel Léopold II, et la circulation s’y effectue de manière normale en souterrain dans les deux directions, vers Basilique et vers Midi. Pour le trafic riverain en surface, le pont Sainctelette direction Basilique est complètement fermé, et une déviation locale est mise en place via le quai de Willebroeck, la place des Armateurs et l’avenue du Port. Le pont direction Midi est quant à lui ouvert. Les cyclistes et piétons qui circulent vers Basilique sont invités à emprunter à pied le trottoir de ce pont sud poour poursuivre leur trajet“, indique Bruxelles Mobilité.

De même, le trafic des poids lourds (de plus de 3,5 tonnes) vers Basilique est dévié en surface via un itinéraire secondaire, tout comme le trajet des trams.

ArBr – Photo : Bruxelles Mobilité