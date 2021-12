Prolongation du congé de vaccination jusqu’au 30 juin

Ce mardi, la commission des Affaires sociales de la Chambre a approuvé un projet de loi prolongeant le droit au petit chômage.

Jusqu’au 30 juin, toute personne accompagnant un mineur dans le cadre d’une vaccination, ou bien pour se faire vacciner soi-même aura le droit à un petit chômage. Cette loi était déjà en application jusqu’au 31 décembre et vient d’être prolongée. La raison principale : l’arrivée de la troisième dose, le vaccin “boost”. Afin de recevoir cette nouvelle dose, il est possible de s’inscrire sur des plateformes comme Bruvax pour Bruxelles ou Qvax pour la Wallonie et la Flandre.

L’inscription est retenue lorsque le vaccin Johnson&Johnson a été fait il y a plus de deux mois; la deuxième dose d’AstraZeneca après quatre mois; et enfin, la deuxième dose de Moderna ou Pfier/BioNTech, y a au moins six mois.

Concernant la vaccination des enfants de moins de 12 ans, il faut attendre les retours du Conseil supérieur de la Santé et du Comité de Bioéthique prévu normalement, le 16 décembre.

Avec Belga / Image : BX1