Prolongation de la détention provisoire de quatre suspects d’un enlèvement à Uccle

Les quatre individus avaient été arrêtés à l’issue d’une longue course-poursuite qui s’est terminée à Le Roeulx, dans le Hainaut. Plusieurs zones de police ainsi que la police fédérale avaient été mobilisées.

Mardi 13 janvier vers 21h00, plusieurs témoins ont signalé à la police que quatre individus, armés de machettes, avaient frappé une personne à la tête avant de la forcer à monter dans le coffre d’un véhicule. Lors des faits, la victime a perdu plusieurs effets personnels.

Les suspects ont ensuite pris la fuite en direction de Drogenbos, où une équipe de la zone de police Marlow (Uccle/Watermael-boitsfort/Auderghem) a entamé la poursuite du véhicule suspect. La course-poursuite a continué sur le Ring de Bruxelles puis sur l’E19, avec le renfort de plusieurs autres zones de police et l’appui aérien d’un hélicoptère de la police fédérale. Le véhicule a finalement été intercepté dans le centre de Le Roeulx, dans le Hainaut, après une course à haute vitesse suivie d’une poursuite à pied. La victime, blessée à la tête, était toujours en vie au moment de sa prise en charge.

Les quatre suspects interpellés ont depuis été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Ils sont inculpés pour entrave méchante à la circulation, privation de liberté arbitraire d’un particulier avec menace de mort, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail et commis avec préméditation, port et transport d’une arme prohibée, ainsi que détention d’armes de circonstance.

