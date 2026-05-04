“Projet Nor” : lancement de la consultation publique sur quatre tours à proximité de la gare du Nord

Ce lundi débute l’enquête publique concernant la nouvelle version du “projet Nor” sur l’ancien site du CCN, en face de la gare du Nord, relève Bruzz. Les plans prévoient la construction de quatre tours destinées à accueillir des logements, des bureaux et des commerces.

Après trois ans de travaux de démolition, le Centre de communication Nord (CCN) a définitivement disparu au début de l’année dernière. Les promoteurs immobiliers Atenor et AG Real Estate veulent désormais construire dans cet espace – situé rue du Progrès à Schaerbeek – un nouveau complexe comprenant quatre nouvelles tours, deux à vocation résidentielle et deux abritant des bureaux.

Le projet prévoit 533 logements, 77.460 mètres carrés d’espaces de bureaux et 6.100 mètres carrés d’espaces commerciaux. Un parking souterrain pourrait aussi accueillir plus de 700 véhicules.

Ce projet a été modifié par rapport au plan initial. La commune a en effet demandé qu’Atenor et AG Real Estate revoient leur copie afin de prévoir un peu plus d’espace résidentiel et moins de surfaces de bureaux et commerciales que dans la version antérieure. Le pôle multimodal de la gare du Nord – comprenant les zones d’attente des bus De Lijn et STIB – devait également être mieux intégré.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 2 juin. Les citoyens peuvent consulter les plans sur Openpermits.brussels et faire part de leur avis via leur commune. La commission de concertation, composée de représentants de la commune et de la Région, se réunira le 15 juin.

BX1 – Photo : Architecten Assoc+