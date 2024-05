Place Meiser : avis défavorable de la commission de concertation, Urban doit encore se prononcer sur le permis

Les membres de la commission estiment que les plans proposés par Bruxelles Mobilité n’envisagent pas assez clairement la création d’un tunnel souterrain ni la mise en place d’un “mediatram” assurant la connexion du site Mediapark avec le boulevard Wahis, seules solutions à long terme pour dénouer le trafic en surface, selon eux.

À l’instar des nombreux automobilistes quotidiens devant traverser ce carrefour, le projet de réaménagement de la Place Meiser peine à avancer. La commission de concertation composée de représentants de BUP – Urbanisme, BUP – Patrimoine Culturel, Bruxelles Environnement et de la commune de Schaerbeek n’a pas été convaincue par les plans de l’administration bruxelloise, relève La Capitale. Plus précisément, les trois premiers ont rendu un avis défavorable, alors que la commune a rendu un avis favorable sous conditions. Tous en revanche déplorent l’absence de projets de tunnels et de station pré-métro prévus sous la place Meiser par le PRDD, et la connexion par tram avec le futur quartier Médiapark.

Néanmoins, cet avis n’est que consultatif et ne préjuge pas du permis d’urbanisme devant être octroyé par l’administration Urban.brussels. C’est lors de la délivrance ou non de ce permis que Bruxelles Mobilité saura si elle doit revoir sa copie ou non.

BX1 – Photo : Bruxelles Mobilité