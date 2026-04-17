Procès des narcotrafiquants Bressers et de Carvalho : un avocat demande la prescription de l’action pénale

Au total, plus de 30 prévenus doivent comparaître dans ce procès pour l’importation de dizaines de tonnes de cocaïne via les ports d’Anvers et de Rotterdam. L’affaire est jugée par le tribunal correctionnel de Bruges, mais les audiences se tiennent à Bruxelles et non en Flandre occidentale pour des raisons de sécurité.

L’ancien avocat Pol Vandemeulebroucke est poursuivi pour être membre d’une organisation criminelle dont les chefs auraient été Flor Bressers et Sergio Roberto de Carvalho. Il aurait, selon le parquet, transmis des informations du dossier à plusieurs suspects, dont Flor Bressers.

D’après le conseil de M.Vandemeulebroucke cependant les préventions retenues ne sont pas claires. “Nous avons demandé à plusieurs reprises des éclaircissements au parquet, mais mon client ne sait toujours pas de quels faits il doit répondre. Il est cité dans le dossier comme preneur de décisions, soit la 2e plus grave prévention, mais dans le dossier rien n’est dit sur les décisions qu’il aurait prises.”