Procès des attentats : Smail Farisi blanchi, “Je tiens à remercier tous les juges”

L’Anderlechtois était accusé d’avoir logé les terroristes. Il s’est confié sur les dernières années et sur son avenir.

“Oui, je suis soulagé bien sûr. Et c’est tout à fait naturel. Je tiens à remercier tous les juges d’avoir été justes“, a réagi Smail Farisi à l’issue du verdict de la cour d’assises de Bruxelles qui l’a acquitté au procès des attentats du 22 mars 2016. “Tous les juges qui m’ont libéré ou acquitté ont eu le courage de leur ambition, d’une justice véritable, juste tout simplement“, a-t-il ajouté.

Les sept ans qui ont séparé les attaques terroristes du verdict, mardi, ont été “des années difficiles, violentes et invivables“. “Ces huit mois de procès aussi ont été injustes et invivables“, a poursuivi Smail Farisi. Interrogé par la presse quant à son avenir, il a déclaré: “le futur c’est encore autre chose. Je suis encore, moi, dans l’histoire et dans le passé. C’était pas terrible“, a-t-il résumé.

L’Anderlechtois s’est néanmoins montré intéressé par des études. “Aller à l’université peut-être, m’instruire… La véritable clé de l’avenir, c’est l’instruction. Sans ça, on ne vaut rien. Si l’avenir a un passeport, c’est l’instruction et rien d’autre. Après voilà, on ne sait pas ce qui va en advenir de tout ça.“

Belga, image Belga : Smail Farisi aux micros, son frère Ibrahim à droite, et son avocat Michel Degrève à gauche