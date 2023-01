Procès des attentats de Bruxelles : les enquêteurs exposent le profil de Smail Farisi et Ibrahim El Bakraoui

Le procès des attentats de Bruxelles a repris ce lundi.

Après le portrait, en fin de semaine dernière d’Ali El Haddad Asufi, les enquêteurs exposent ce lundi le profil d’un autre accusé : Smail Farisi. Ils devraient aussi s’intéresser à Ibrahim El Bakraoui, l’un des kamikazes de l’aéroport.

11h51 – Les plaidoiries en appel au sujet des fouilles à nu des accusés détenus fixées le 3 mars

Les avocats de six accusés détenus au procès des attentats à Bruxelles et l’avocat de l’État belge se retrouveront à nouveau le 3 mars au Justitia à Haren pour débattre des conditions de transfert de ces accusés depuis la prison jusqu’au Justitia. C’est dans ce nouveau bâtiment de justice, sur l’ancien site de l’Otan, que se déroule le procès des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, avait rendu, fin décembre, une ordonnance enjoignant l’État belge (via son ministère de la Justice) de faire cesser les fouilles à nu systématiques des accusés détenus. L’État a ensuite fait appel de cette décision.

Depuis le début du procès des attentats du 22 mars 2016, les accusés détenus dénoncent leurs conditions de transfert de la prison de Haren au Justitia, non loin de là. Ils se sont insurgés contre le déshabillage complet suivi de génuflexions imposé chaque matin par les policiers afin de vérifier que les détenus ne cachent rien dans leur anus. Pour le premier juge, de telles fouilles, si elles sont pratiquées systématiquement et qu’elles ne sont pas justifiées par des indices d’un risque d’évasion ou d’attaque, peuvent être considérés comme des traitements dégradants.

Depuis cette décision, la police continue de pratiquer chaque matin ces fouilles à nu, mais remet à chaque accusé un justificatif. Or, selon les avocats de la défense, ces documents contiennent soit des erreurs soit des explications stéréotypées qui ne correspondent pas à ce que le tribunal entend par “indices sérieux” de dangerosité.

12h24 – Smail Farisi a été recontacté par Ali El Haddad Asufi vers octobre 2015

L’accusé Smail Farisi, locataire officiel de l’appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek – d’où est parti le kamikaze du métro de Maelbeek, Khalid El Bakraoui, le matin du 22 mars 2016 -, a été en contact avec la cellule terroriste responsable des attentats de Bruxelles via l’accusé Ali El Haddad Asufi, ont exposé lundi les enquêteurs devant la cour d’assises de Bruxelles. Le rôle joué par Smail Farisi dans les attentats qui ont frappé la capitale belge était décortiqué lundi matin devant la cour. Pour ce faire, les enquêteurs et juges d’instruction ont brièvement dressé le portrait de ce Belgo-Marocain, né le 12 novembre 1984 à Anderlecht. Au moment des attentats, il est inconnu des services de police et du contre-terrorisme.

Il rencontre Ibrahim El Bakraoui, qui le premier a déclenché sa bombe à l’aéroport de Zaventem, à l’institut René Catigny d’Ixelles, tout comme l’accusé Ali El Haddad Asufi. C’est via ce dernier qu’il entrera en contact avec plusieurs membres de la cellule terroriste, selon l’enquête. En effet, fin septembre-début octobre 2015, les deux hommes se rencontrent de manière fortuite dans le centre de Bruxelles, après s’être perdus de vue depuis qu’ils ont quitté les bancs de l’école. Ils échangent leurs numéros de téléphone mais ne se recontacteront pas immédiatement. Jusqu’à un appel d’Ali El Haddad Asufi, qui se rendra ensuite au domicile parental de Smail Farisi. Le premier explique au deuxième les problèmes que rencontre Ibrahim El Bakraoui pour trouver un logement. Smail Farisi acceptera d’héberger son ancien ami, d’abord gratuitement.

Les déclarations de ce dernier ont toutefois varié entre son audition du 21 avril 2016 et celle du 19 septembre 2017. Dans la première, Smail Farisi explique que son ami est venu chez ses parents seul. Dans la deuxième, il était accompagné d’Ibrahim El Bakraoui.

Autre variation : si Smail Farisi affirme dans un premier temps que c’est bien Ali El Haddad Asufi qui lui confie les problèmes de logement d’Ibrahim El Bakraoui, il dira plus tard ne plus se souvenir qui de ces deux derniers a mis le sujet sur le tapis. “Il est possible que Smail Farisi ait pris soin de modifier ses déclarations pour mieux coller aux déclarations d’Ali El Haddad Asufi“, a commenté le juge d’instruction Olivier Leroux. L’accusé a eu accès au dossier après son inculpation et sa mise sous mandat d’arrêt, afin de pouvoir suivre l’évolution de l’enquête dans le respect des droits de la défense. Mais “ce n’est qu’une hypothèse“, a reconnu M. Leroux.

Smail Farisi souffre par ailleurs de problèmes d’alcoolisme qui ont “compliqué” les auditions, les ponctuant d’imprécisions, d’oublis et d’hésitations, a relevé le coordinateur de l’enquête, Grégory Moitroux.

