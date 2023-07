Procès des attentats : dernière semaine de débats, la défense de Smail Farisi plaide l’acquittement total de son client

Place ensuite à la défense de son frère Ibrahim. Enfin, le dernier mot sera donné aux accusés avant que les jurés ne partent s’enfermer dans un endroit tenu secret pour délibérer sur la culpabilité des dix hommes.

Me Cassandra Steegmans est la première des avocats de Smail Farisi à avoir pris la parole pour le défendre lundi matin, au procès des attentats du 22 mars 2016, devant la cour d’assises de Bruxelles. La jeune pénaliste a annoncé que ses deux confrères et elle demandaient au jury d’acquitter Smail Farisi sur toute la ligne, donc de le déclarer non coupable pour les préventions d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour celle de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le parquet fédéral, pour rappel, a requis l’acquittement de cet accusé pour les deux premières préventions, mais pas pour la dernière. Pour les procureurs, il est impossible que Smail Farisi n’ait pas pris conscience, au fil de ses nombreuses visites dans son appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek, qu’il sous-louait au kamikaze de Zaventem Ibrahim El Bakraoui, du caractère terroriste de cet homme. Les magistrats avaient également avancé que Smail Farisi avait tenté de compliquer l’enquête en maintenant le flou sur la destination de certains objets qu’il avait évacués de son appartement, dès le lendemain des attentats.

L’audience de mardi sera consacrée à la défense de son frère, Ibrahim Farisi. Celui-ci doit aussi répondre de participation aux activités d’un groupe terroriste mais les procureurs ont déjà demandé son acquittement.

Après cela viendra le temps des répliques durant lesquelles toutes les parties pourront répondre a ce qui a été avancé durant le réquisitoire et les plaidoiries. Enfin, le dernier mot sera donné aux accusés avant que les jurés ne partent s’enfermer dans un endroit tenu secret pour délibérer sur la culpabilité des dix hommes, dont un fait défaut.

11H49 – Hervé Bayingana Muhirwa n’est coupable que de recel de malfaiteurs, plaide Me Lurquin

Me Vincent Lurquin, conseil de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa au procès des attentats du 22 mars 2016, a finalement demandé, lundi devant la cour d’assises de Bruxelles, de requalifier la prévention de participation aux activités d’un groupe terroriste en recel de malfaiteurs.

Me Lurquin a précisé sa défense lundi. Après réflexion, le pénaliste estime que son client ne peut être déclaré coupable que de recel de malfaiteurs, pour avoir hébergé chez lui à Laeken, après les attentats, Osama Krayem et Mohamed Abrini, les deux hommes qui ont renoncé à se faire exploser. Non seulement Hervé Bayingana Muhirwa n’a jamais été impliqué dans les prises de décision de la cellule terroriste selon Me Lurquin mais, en plus, au moment où cet homme recueille chez lui les accusés Krayem et Abrini, la cellule n’existe plus, considère-t-il.

Ainsi, Me Lurquin plaide une requalification de la prévention de participation aux activités d’un groupe terroriste en recel de malfaiteurs, pour une période infractionnelle située entre le 14 mars 2016 (date à laquelle le nom d’Hervé Bayingana Muhirwa apparaît dans le dossier) et le 8 avril suivant (date de son arrestation). Jeudi, le duo d’avocats formé par Vincent et Juliette Lurquin avait plaidé l’acquittement de leur client pour les trois chefs d’accusation le concernant, soit assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d’un groupe terroriste.

14H54 Me Degrève demande aux jurés de “mettre fin au supplice de Smail Farisi”

“Smail Farisi n’est pas radicalisé et il n’a pas de mobile“, a plaidé ce lundi Me Michel Degrève, réclamant fermement l’acquittement de son client, au procès des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d’assises de Bruxelles.

L’avocat a demandé aux jurés de “mettre fin au supplice de Smail Farisi” en rejoignant les mêmes “conclusions d’innocence” que plusieurs acteurs judiciaires, notamment les trois juges du tribunal correctionnel de Bruxelles qui ont acquitté Farisi dans le dossier “Paris bis”. Me Degrève a cité à plusieurs reprises ce jugement relatif à l’enquête belge sur les attentats à Paris, qui a acquitté Smail Farisi pour participation aux activités d’un groupe terroriste. “Trois juges professionnels spécialisés disent qu’il n’est pas prouvé qu’il connaissait l’implication d’Ibrahim El Bakraoui dans les attentats à Paris“, a rappelé le pénaliste.

Smail Farisi avait été inculpé dans ce dossier “Paris bis” parce qu’il avait prêté son appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek à Ibrahim El Bakraoui dès début octobre 2015. Ce dernier était alors actif dans le projet des attentats à Paris, qui auront lieu un mois et demi plus tard. Cet appartement abritera ensuite Khalid El Bakraoui, l’un des kamikazes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, et Osama Krayem, qui devait lui aussi se faire exploser mais qui a renoncé.

“Ce n’est pas à lui qu’on demande de cacher les armes.“

Pour le parquet fédéral, s’il est établi que Smail Farisi n’a pas fourni d’aide à la cellule terroriste pour la préparation des attentats à Paris, il en a bien fourni une pour la préparation des attentats à Bruxelles. Me Degrève a affirmé en douter sérieusement. “Les membres de la cellule auraient tout à coup mis Farisi dans la confidence? On lui aurait tout à coup donné une formation expresse après les attentats à Paris? On voit que Smail Farisi n’est jamais à l’appartement de l’avenue des Casernes dans les moments-clés, comme lorsque les sacs d’explosifs arrivent le 21 mars 2016. Ce n’est pas non plus à lui qu’on demande de cacher les armes. On remarque qu’il n’est jamais sollicité, quand bien même il peut peut-être aider“.

Le ministère public avait fait grand cas du fait que Smail Farisi avait été vu à 26 reprises entrant ou sortant de l’appartement de l’avenue des Casernes, entre le 16 mars, date à laquelle la photo des frères El Bakraoui est publiée dans la presse, et le 22 mars. “Smail Farisi l’a expliqué. Après avoir vu la photo dans le journal, il a décidé d’aller à l’appartement en se disant : ‘s’ils sont là c’est que ce ne sont pas eux [les terroristes recherchés]”.

Un accusé “naïf” selon les experts

Khalid El Bakraoui l’a ensuite baratiné. Oui, il a gobé ce que lui a raconté El Bakraoui et n’a pas cru qu’ils pouvaient être des terroristes. Smail c’est quelqu’un de naïf, quatre experts vous l’ont dit. Il a donc gobé, mais il les a suppliés de partir”, a exposé Me Degrève. “S’il y va à 26 reprises, c’est pour leur mettre la pression, pas pour les ravitailler. Il vient une seule fois avec une pizza et une seule fois avec un sac Delhaize. Les terroristes n’avaient pas besoin de Smail pour faire les courses, ils sortaient eux-mêmes et les images des caméras le montrent“, a-t-il souligné. “Même si Smail Farisi avait fait des courses pour ces personnes, rien ne prouve que c’était dans le but d’appuyer leur projet terroriste“, dont il n’avait aucune connaissance selon le pénaliste. “Smail Farisi n’a jamais voulu participer de près ou de loin à pareille entreprise de barbarie.“

