Procès des attentats de Bruxelles : les islamologues de la police fédérale auditionnés lundi

La cour d’assises de Bruxelles entamera, lundi matin, une nouvelle semaine d’audience au procès des attentats du 22 mars 2016, avec, tout d’abord, la suite de l’audition des islamologues de la police fédérale, entamée jeudi après-midi.

Jeudi après-midi, les islamologues de la police ont présenté un condensé d’informations sur les liens entre des ressortissants belges et l’organisation État Islamique (EI). Lundi, ils évoqueront tout ce qui concerne les revendications des attentats par l’État Islamique.

De la théorie, la cour passera ensuite de nouveau aux actions de terrain orchestrées après les attaques, en auditionnant les démineurs du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) qui sont intervenus sur les lieux des attentats.

La parole sera ensuite donnée au coordinateur de l’enquête, Grégory Moitroux, et à d’autres enquêteurs, qui rappelleront les faits survenus rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016, quelques jours avant les attentats. Cette affaire a déjà fait l’objet d’un jugement, qui a condamné Salah Abdeslam et Sofien Ayari à 20 ans de prison. Mais elle constitue un “épisode” de l’enquête sur la cellule terroriste responsable des attentats à Paris et à Bruxelles qu’il est essentiel de décrire aux jurés, pour la compréhension de la suite des événements : l’arrestation d’Abdeslam et Ayari le 18 mars et les attentats quatre jours plus tard.

Belga – Photo : Belga Image/Janne Van Woensel Kooy