Procès des attentats de Bruxelles : la cour interroge les accusés sur les motivations qui les ont poussés à agir

11h32 – Laachraoui était en Europe pour arrêter les bombardements en Syrie, selon El Makhoukhi

Quel était le but des attentats en Europe ? Cette question centrale a été mercredi au cœur de l’interrogatoire des accusés du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Selon Bilal El Makhoukhi, l’objectif de Najim Laachraoui, l’un des kamikazes de Zaventem, était d’appliquer la loi du talion (principe de réciprocité du crime et de la peine, NDLR) et de faire quelque chose pour arrêter les bombardements de la coalition internationale en Syrie.

“La première fois que j’ai revu Najim Laachraoui en Belgique, j’ai dit que je voulais bien lui apporter mon aide, mais que je comptais repartir en Syrie”, a raconté l’accusé. “Il m’a dit ‘les bombardements sont sans pitié’. Il m’a dit avoir vu des corps de femmes et d’enfants déchiquetés, qu’ils n’en avaient rien à foutre de tuer des innocents. Najim Laachraoui a fait ce qu’il a fait, mais ce n’était pas un menteur.” “Il pensait qu’il n’y avait pas de raison que les pays qui font ces choses en Syrie ne subissent pas la même chose”, a décrit Bilal El Makhoukhi. “Il était en Europe pour appliquer le talion et pour faire quelque chose afin d’arrêter les bombardements.” “Les bombardements c’est aussi de la terreur”, a ajouté l’accusé. “Ces bombes ont tué plus de civils en Orient que les attentats en occident.”

L’homme a en revanche affirmé que, jusqu’au 22 mars 2016, il n’avait aucune idée du moment où Najim Laachroui allait passer à l’attaque, ni quelles allaient être ses cibles.

De son côté, Mohamed Abrini a avancé que, selon lui, les attentats étaient effectivement une réponse aux bombardements. “Mais je pense que les attentats n’arrêteront pas les bombardements et que les bombardements n’arrêteront pas les attentats”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter que Najim Laachraoui était dans l’optique de perpétrer autant d’attaques que possible en Europe.

12h38 – En Syrie, Bilal El Makhoukhi faisait “abstraction de toute émotion”

Lors de son séjour en Syrie, Bilal El Makhoukhi, qui se retrouve rapidement au front, a fait “abstraction de toute émotion”, a-t-il déclaré mercredi devant la cour d’assises. “Je faisais tout pour pouvoir me déconnecter de ce que je voyais. Sinon, je n’aurais pas pu dormir. C’est la guerre, c’est comme ça.”

Bilal El Makhoukhi a rejoint la Syrie en octobre 2012 sous l’influence de l’organisation Sharia4Belgium et y est resté un peu plus d’un an. Son intention était “d’aider des musulmans face au régime (de Bachar el-Assad)“, a-t-il déclaré mercredi. Sur place, il part au combat pratiquement sans formation. “J’ai tiré deux fois et j’ai été au front.”

L’accusé a raconté avoir perdu un ami proche dans des affrontements et avoir retrouvé son corps mutilé par l’armée du régime.

Par la suite, Bilal El Makhoukhi est grièvement blessé à la jambe droite par un tir, c’est d’ailleurs ce qui le pousse à regagner la Belgique en décembre 2013.

Malgré les scènes difficiles et les violences auxquelles il a été confronté, l’accusé s’est souvenu avoir “pleuré comme un bébé” au moment de quitter la Syrie. “J’ai passé les meilleurs moments de ma vie en Syrie, bien que c’était dur. Je me sentais plus vivant là-bas. Je sentais que je servais à quelque chose.”

“Je n’aurais pas échangé une vie de château contre ma vie là-bas.”

Sofien Ayari, de son côté, a admis ne pas “être en paix avec tout”, en référence à son vécu en Syrie. Il s’est souvenu de son séjour à la prison de Lantin, située à une dizaine de kilomètres de l’aéroport de Liège. “Chaque fois qu’un avion passait, je serrais les dents. Ça fait remonter des choses. Ça prend beaucoup de temps pour pouvoir les contrôler, pas les oublier.”

La Rédaction (avec Belga)