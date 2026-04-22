Prix de l’énergie : “Trop peu, trop tard”, dénonce le PS
“Après 7 semaines de crise, le gouvernement de Bart De Wever s’accorde sur des mesurettes. C’est trop peu et trop tard !“, dénonce le chef de groupe PS Pierre-Yves Dermagne mercredi matin, au lendemain de l’accord intervenu au fédéral sur les prix de l’énergie.
Le fédéral consacrera une enveloppe de 80 millions d’euros à des mesures temporaires, ciblées sur trois mois. “Mais pour les travailleurs et les familles, la réalité d’hier reste celle d’aujourd’hui : il faut remplir la citerne et faire le plein pour aller travailler. Avec ce système, on crée une injustice flagrante : deux travailleurs avec le même salaire pourront être aidés ou pas simplement en fonction de leur employeur“, estime le socialiste, dans une réaction à Belga.
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“Pendant ce temps, le coût de la vie explose et le gouvernement refuse toujours de prendre des mesures fortes comme bloquer les prix à la pompe. La gestion de ce gouvernement ne protège pas les travailleuses et les travailleurs“, conclut-il.
Belga