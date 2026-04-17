Prix de l’énergie : le gouvernement fédéral reporte ses décisions à la semaine prochaine

“Compte tenu de la hausse persistante des prix de l’énergie en raison du conflit au Moyen-Orient, le gouvernement poursuit l’élaboration technique de mesures ciblées et temporaires. Ces mesures répondront aux besoins des trois prochains mois et visent à protéger le pouvoir d’achat des groupes cibles tels que définis lors du kern (comité restreint) du 2 avril. La discussion formelle des propositions concrétisées aura lieu au cours de la semaine prochaine au sein du kern”, a communiqué le cabinet du Premier ministre, Bart De Wever.

L’exécutif avait décidé avant le congé de Pâques d’affecter les recettes fiscales supplémentaires tirées de la hausse des prix de l’énergie à des mesures de soutien à deux groupes: les ménages les plus vulnérables qui se chauffent avec une énergie fossile (gaz ou mazout) et les automobilistes qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail. Les mesures seraient temporaires et s’éteindraient d’elles-mêmes à l’expiration d’un certain délai.

► Lire aussi | “Le MR de monsieur Bouchez est le seul parti que je connaisse qui gouverne pour faire campagne”

Le sujet tend les relations au sein de la coalition Arizona entre les tenants d’une solution pour les personnes touchées par cette hausse des prix et les gardiens de l’orthodoxie budgétaire qui craignent une nouvelle détérioration des finances publiques. Mardi, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avait menacé de bloquer toute décision gouvernementale si aucune mesure n’était décidée. Il a mis sa menace à exécution: 21 points sur 30 ont été reportés, notamment une série d’investissements ferroviaires.

Le président des libéraux a assumé sa stratégie dans un message sur X. “Comme annoncé, le MR attendra une décision sur ce sujet avant de faire avancer d’autres dossiers au sein du gouvernement. Le premier parti francophone qui œuvre pour les travailleuses et les travailleurs a aussi le droit d’être entendu”, a-t-il asséné.

“Le report par le gouvernement des décisions relatives aux interventions face aux prix de l’énergie est ce que je pressentais et ce que j’ai dénoncé mardi via un ultimatum. (…) Le but de certains est de gagner du temps”, a-t-il accusé, avant de rappeler ses arguments. “Un plein d’essence c’est 60% de taxes. L’aide carburant représenterait entre 50 et 100 millions sur un budget de 170 milliards”.

Le gouvernement devrait se retrouver mardi soir en comité restreint. “On va atterrir mardi soir”, a assuré un membre du gouvernement.

D’ici là, la situation politique pourrait encore se tendre. L’agence de notation financière Moody’s devrait communiquer vendredi soir une nouvelle note pour la Belgique, et une mauvaise nouvelle est à craindre, a-t-on appris de sources concordantes.