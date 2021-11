Prison de St-Gilles: une concertation constructive concernant le manque de personnel et la surpopulation

La concertation de vendredi après-midi entre la direction et les syndicats concernant en premier lieu le manque de personnel et la surpopulation à la prison de Saint-Gilles a été particulièrement constructive, selon l’appréciation des deux parties. Elle s’est tenue de 13h à près de 18h. Les discussions reprendront lundi après-midi à 13h. La direction devrait revenir avec des propositions concrètes, qui seront présentées au personnel lundi soir voire mardi matin par les syndicats.

“Les échanges ont été constructifs”, estime Valérie Callebaut, porte-parole de la direction générale des Établissements pénitentiaires au SPF Justice. “Différentes demandes et pistes concrètes doivent être analysées. On doit chercher des réponses et fondements juridiques“. Même impression du côté des syndicats. “On a pu parcourir toutes les exigences du personnel – la demande d’avoir 30 minutes pour manger, le manque de matériel… – et nous avons déjà pu dégager des pistes de réponses“, rapporte Joachim Vermaeren, délégué syndical CGSP-ACOD à la prison de Saint-Gilles.

Étant donné que les agents pénitentiaires doivent faire connaître leur intention de faire grève 72 heures à l’avance pour les besoins du service minimum, la réaction du personnel aux propositions de la direction n’aura pas d’impact sur la grève de 24 heures menée mardi par la CSC dans les prisons de Bruxelles et de Wallonie. Cependant, elle pourrait avoir pour conséquence l’activation ou le retrait du préavis de grève déposé par les syndicats CGSP et SLFP pour la prison de Bruxelles (sites de St-Gilles, Forest et Berkendael). Ce dernier ne peut être activé qu’à partir du 14 novembre à 22h. Des discussions ont mobilisé mardi le personnel et les syndicats à la prison de Saint-Gilles, en marge de la visite du Comité européen pour la Prévention de la Torture (CPT). Elles ont entraîné une réduction du fonctionnement de l’établissement. Il n’y a eu ni visites, ni sorties en préau. Dès mercredi, la prison de Saint-Gilles a retrouvé son fonctionnement normal. Reste que l’aile des travailleurs, ceux qui se déplacent dans la prison pour exécuter différentes tâches, a été mise en quarantaine dimanche à cause de la détection d’un cluster de coronavirus. Des agents ont dû se porter absents pour se faire tester. Ces perturbations s’ajoutent au problème de surpopulation dénoncé.

La prison comptait mardi 903 détenus alors que la capacité maximale avait été fixée à 850, selon Joachim Vermaeren.

