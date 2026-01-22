Primes Renolution : l’initiative citoyenne Renillusion engage des actions juridiques face aux retards de paiement

Des milliers de Bruxellois attendent toujours le versement de leurs primes Renolution, parfois depuis plusieurs années.

Selon l’initiative citoyenne Renillusion, 2.800 dossiers déjà approuvés n’ont pas encore été payés, tandis que 700 autres sont toujours en attente d’approbation. Le montant total provisoire concerné s’élève à 42 millions d’euros.

Ce dispositif, censé encourager la rénovation énergétique des logements, est devenu pour de nombreux ménages une source d’incertitude financière. Chantiers interrompus, factures en hausse et dettes imprévues : les conséquences sont bien réelles pour des particuliers qui ont engagé des travaux en se basant sur des aides pouvant atteindre jusqu’à 50.000 euros.

Le problème est aussi budgétaire. Les primes Renolution reposent sur un budget plafonné, dont le paiement dépend des crédits votés par le Parlement bruxellois. Si une extension budgétaire avait été adoptée en 2024, aucune garantie n’existe aujourd’hui quant à un nouveau refinancement. Certains dossiers approuvés risquent donc de ne jamais être payés.

Face à cette situation, les personnes concernées se regroupent au sein de Renillusion, qui annonce le lancement de démarches juridiques, accompagnée par le cabinet d’avocats Ethikos. Dans un premier temps, Urban.brussels sera formellement mis en demeure. Une plainte sera également déposée auprès du Médiateur, tandis qu’une pétition sera lancée afin d’obtenir une question parlementaire au Parlement bruxellois.

Si aucune solution concrète n’est trouvée d’ici le 1er juillet 2026, l’initiative envisage une action judiciaire contre la Région de Bruxelles-Capitale, à laquelle les citoyens lésés pourront se joindre.

Renillusion invite enfin toutes les personnes concernées à se manifester via son site internet ou par courrier électronique.

