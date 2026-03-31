Présidence du MR Bruxellois : Geoffroy Coomans de Brachène va se présenter face à David Weytsman

David Weytsman devra faire face à Geoffroy Coomans de Brachène pour remplacer David Leisterh. L’information a été confirmée à Fabrice Grosfilley ce lundi soir de très bonne source.

Pour rappel, le bourgmestre de Boisfort était présent sur BX1 ce lundi. L’occasion pour lui d’expliquer les raisons de son départ de la vie politique régionale. Auparavant, il était aussi le président du MR bruxellois. Il faut donc lui trouver un remplaçant. Initialement, David Weytsman devait être le seul candidat. Le président du CPAS de Bruxelles-Ville et ancien député régional bruxellois, était notamment soutenu par Georges-Louis Bouchez.

Finalement, il aura un adversaire puisque Geoffroy Coomans de Brachène a aussi choisi de se porter candidat. Par ailleurs, Valentine Delwart, qui était aussi pressentie à un moment et proche de Dilliès, a décidé de ne pas se présenter. Le bureau électoral de la régionale bruxelloise du MR se réunira ce mardi à 11 h 30, pour analyser la (ou les) candidature(s) reçue(s).

La décision finale sera choisie après un vote des membres prévu le 24 avril.

Rédaction