Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Près de soixante emplois menacés chez Pfizer à Bruxelles

Cinquante-huit des 300 emplois du siège belge de la société pharmaceutique américaine Pfizer à Bruxelles sont menacés, ont indiqué les syndicats vendredi, avant que la direction confirme ce nombre.

L’intention de restructuration a été annoncée vendredi lors d’un conseil d’entreprise. Pfizer invoque des raisons “d’efficacité opérationnelle” pour justifier ces suppressions d’emplois.  Du côté des syndicats, on déplore qu’il s’agisse du deuxième licenciement collectif en deux ans au sein de l’entreprise pharmaceutique, après une première vague qui avait menacé déjà une soixantaine d’emplois en 2024.

“Cela démontre que les restructurations de Pfizer ne sont pas des ajustements ponctuels, mais bien une stratégie permanente de réduction des coûts sur le dos des travailleurs”, dénoncent le Setca Bruxelles et la CSC Bâtiment – Industrie & énergie.   “Pfizer continue d’engranger des bénéfices colossaux au niveau mondial, mais ce sont les travailleurs belges qui paient la facture. N’est-il pas hallucinant qu’une entreprise aussi prospère, acclamée pendant la pandémie de Covid, choisisse aujourd’hui de licencier ses employés année après année?”, s’interrogent les syndicats socialiste et chrétien.

Selon eux, la multinationale justifie sa décision par la perte de brevets, la pression sur les prix et la mise en place de l’intelligence artificielle et d’outils digitaux. Les deux organisations syndicales demandent “l’arrêt immédiat de ce bain de sang social” et la mise en place d’alternatives.

Elles souhaitent également, de la part de la direction, de la transparence, une protection maximale et un accompagnement des travailleurs concernés, et des garanties pour l’avenir.

Lire aussi :

Partager l'article

19 septembre 2025 - 16h37
Modifié le 19 septembre 2025 - 16h38
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales