Près de 6.500 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles

Si la moitié de ces enfants -présents aussi bien dans le maternel, le primaire ou le secondaire- sont arrivés en 2022, première année du conflit, l’autre moitié se sont inscrits au cours des années suivantes, à raison d’un millier d’enfants environ par an.

De jeunes Ukrainiens continuent d’ailleurs à intégrer sur base régulière des écoles de la FWB. Depuis le début de l’année 2026, 84 nouvelles inscriptions ont ainsi été enregistrées, selon les chiffres fournis par l’AGE.

Outre leur présence dans l’enseignement obligatoire, on dénombre aussi des Ukrainiens dans les universités et Hautes écoles de la FWB.

Pour l’année académique en cours, on recense ainsi 183 Ukrainiens dans l’une ou l’autre université francophone du pays.

Des Ukrainiens sont aussi inscrits dans les Hautes écoles de la FWB. Les derniers chiffres disponibles (2023-2024) faisaient ici état de 64 Ukrainiens dans des Hautes écoles, et 28 dans des écoles supérieures des arts (ESA).

