Près de 28.000 tonnes de denrées distribuées par les banques alimentaires en 2025

Près de 28.000 tonnes (27.785) de denrées alimentaires ont été distribuées en 2025 par les banques alimentaires belges, soit une augmentation de 8,4% par rapport à l’année précédente, a annoncé mercredi la Fédération belge des banques alimentaires (FBBA) lors d’une conférence de presse à la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant, la plus grande du pays.

En 2025, 204.791 personnes en situation de précarité ont eu recours à l’aide alimentaire d’urgence chaque mois, un nombre inférieur aux années précédentes. L’aide alimentaire a été distribuée par les neuf banques alimentaires du pays via 688 associations locales affiliées, dix de moins que l’année précédente, ce qui peut expliquer la légère baisse de bénéficiaires.

“La combinaison d’une légère baisse du nombre de bénéficiaires et d’une quantité record de denrées alimentaires mises à disposition a entraîné une augmentation de 9% de la quantité de nourriture par personne, pour atteindre 136,65 kilogrammes par an“, a détaillé l’administrateur délégué Marc Mertens.

“Concrètement, cela signifie que nous avons pu fournir en moyenne plus de cinq équivalents repas par semaine (5,2).” L’année dernière, 56 millions de repas ont été distribués au total par les banques alimentaires.

Ce nombre pourrait fortement chuter en 2026 et 2027. La principale raison est la réduction de dix millions d’euros du budget de fonctionnement du programme d’aide alimentaire européen, qui fait partie du Fonds social européen (FSE+). Les banques alimentaires s’attendent à moins de moyens pour plus de clientèle, ce qui pourrait mener à une réduction à environ trois ou quatre équivalents repas par semaine.

Pour faire face à cette nouvelle situation, les banques alimentaires souhaitent renforcer leurs liens avec l’industrie alimentaire, le secteur de la distribution, les agriculteurs et horticulteurs.

L’année dernière, près de 14.000 bénévoles se sont engagés pour les banques alimentaires. Sans les banques alimentaires, 16.321 tonnes de nourriture auraient été jetées.

Belga – Photo : Image prétexte banque alimentaire

■ Reportage radio d’Anaïs Corbin